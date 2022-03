Mafalda Castro assume novo relacionamento amoroso

Quase dois meses depois do fim da relação com Ivo Lucas, a apresentadora do programa “Extra”, da TVI, revelou que está atualmente num relacionamento amoroso.

Sem revelar a identidade do namorado, Mafalda Castro assumiu, em entrevista no “Você na TV” (TVI), que está “muito apaixonada e feliz” apesar de ser “recente”.

“Apetece-me contar logo tudo mas não posso. Digo que sim? Estou muito apaixonada e muito feliz. Tenho um novo namorado mas não vou dizer quem é que é. É recente”, anunciou.

“Conhecemo-nos há um tempo mas acho que a vida não é muito boa com ‘timings’, ou seja, acho que não vale a pena estarmos a pensar ‘se calhar nesta altura não é tão bom’. Acho que temos de deixar ir e eu deixei-me ir e estou muito feliz”, acrescentou.

