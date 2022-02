Mafalda Castro revela atitude que não gostou de Vanessa Martins

Mafalda Castro revelou que não gostou de uma atitude de Vanessa Martins e acabou por ficar de “pé atrás” com a influenciadora digital.

A apresentadora da TVI participou no “É Preciso Ter Lata” (Youtube), apresentado por Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni. Durante as questões que lhe foram apresentadas, a comunicadora respondeu à pergunta: “Qual é a pior e a melhor ‘influencer’ em Portugal?”

Em relação à melhor influenciadora digital, Mafalda Castro respondeu Helena Coelho. Relativamente à pior, a profissional da TVI admitiu que não considera uma a pior mas que existiu uma situação com Vanessa Martins que lamentou.

“Fiquei de pé atrás com ela quando ela fez publicidade a uma marca de fast fashion que copia algumas coisas portuguesas, tem uns padrões muito duvidosos”, explicou Mafalda Castro, depois de dizer que gosta muito de Vanessa Martins e que esta tem “imenso mérito”.

“Achei que não fazia sentido, ela que tem uma marca portuguesa, que vende produtos feitos em Portugal. Está super preocupada com o meio ambiente e as revistas dela não são empacotadas em plástico”, prosseguiu. “Ela tem essa preocupação, achei que não fez sentido isso. Acho que é mais isso que me faz ficar de pé atrás com algumas ‘influencers’”, admitiu.