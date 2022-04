Mafalda Castro destaca data especial ao lado do namorado

Mafalda Castro celebrou, este domingo, 9 de janeiro, um ano do seu podcast semanal “Bate Pé” no qual, em conjunto com o seu namorado, Rui Simões, aborda vários temas.

A apresentadora da TVI assinalou a data através do seu perfil de Instagram.

“Um ano de podcast tem sido mesmo das melhores coisas que já fiz. Além de ser uma espécie de balanço semanal é também o meu equilíbrio semanal”, começou por escrever.

“Uma hora onde o resto não importa e em que falo com a minha pessoa favorita. Costumo dizer ao Rui que quem ouve o ‘Bate Pé’ nos conhece bem. Se é estranho? Um bocadinho. Se temos o melhor jingle de podcast de Portugal? Temos! Se temos a melhor química da Europa? Sim. Obrigada por fazerem parte”, rematou.

Recorde-se que Mafalda Castro e Rui Simões estão juntos há mais de um ano e conheceram-se na equipa do “Big Brother 2020”, na TVI.