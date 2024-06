Mafalda Castro e Rui Simões anunciam pausa no podcast

Na reta final da gravidez, Mafalda Castro recorreu ao Instagram para anunciar uma pausa no podcast “Bate Pé”, que partilha com o companheiro.

É um dos podcasts mais ouvidos do país, mas “vai fazer uma pequena pausa e volta em breve”, anunciou Mafalda Castro.

A apresentadora, de 29 anos, e o companheiro, Rui Simões, de 36, preparam-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho e decidiram parar o podcast. “Há um ano estávamos nervosos por estar em palco, agora os nervos são outros”, escreveu a comunicadora, referindo-se às apresentações ao vivo do projeto em comum com o namorado.

Na caixa de comentários, algumas figuras públicas reagiram. “Vamos! Vai ser bonito”, disse Mel Jordão, “Lindos! Anda, Manel”, comentou Adri da Silva, “Até me apeteceu chorar. Amo-vos”, referiu Maria Seixas Correia.