Mafalda Castro emociona-se na despedida do “Diário” do “Big Brother”

Mafalda Castro não conteve as lágrimas na última emissão do programa “Diário” do “Big Brother – Duplo Impacto”.

A apresentadora emocionou-se, esta sexta-feira, 26 de março, durante a despida do formato da TVI, que apresenta há três edições, “Big Brother 2020”, “Big Brother – A Revolução” e “Big Brother – Duplo Impacto”.

O momento foi captado nos bastidores e partilhado pela própria nas redes sociais. “Honest TV é isto. Não consigo escrever muito mais. Obrigada a quem fez com que eu fizesse parte disto todos os dias”, pode ler-se na publicação no Instagram.

Cláudio Ramos, Pedro Teixeira, Alice Alves, Helena Coelho, Rúben Rua, Rui Maria Pêgo, Jéssica Athayde, Tânia Ribas de Oliveira, Luís Borges, Fanny Rodrigues e Inês Aires Pereira foram alguma das caras conhecidas do público que apoiaram Mafalda Castro.

A final do “Big Brother – Duplo Impacto” será transmitida este sábado, 27 de março.