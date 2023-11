Mafalda Castro explica porque tem “andado desaparecida”

Mafalda Castro tem andado longe do pequeno ecrã e surgiu nas redes sociais para explicar o motivo, após receber mensagens de preocupação.

Há alguns dias que Mafalda Castro não tem aparecido publicamente tanto nas redes sociais, como na televisão. A apresentadora, que conduz uma das edições diárias do “Big Brother” e está a ser substituída por Alice Alves, voltou ao perfil de Instagram para explicar o motivo da sua ausência.

“Senti que tinha de vir aqui ao meu Instagram dar explicações até porque, imaginem só, as pessoas que estão mais preocupadas são as pessoas do Twitter”, começou por dizer.

“A verdade é que tenho estado em casa a recuperar, estou doente”, revelou, sem adiantar mais informações.

Por fim, Mafalda Castro ainda agradeceu as mensagens de preocupação que recebeu dos seus seguidores.