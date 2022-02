Mafalda Castro “feliz” com o adiamento do “Big Brother 2020”

Mafalda Castro revelou que está “feliz” com o adiamento do “Big Brother 2020” devido à Covid-19 mas “triste” porque “já tinha tudo planeado”.

A influenciadora digital que se juntou à TVI para integrar a equipa do reality show, que iria estrear no passado dia 22 de março, confessou esta segunda-feira em entrevista com Manuel Luís Goucha que está “feliz” por saber que “a prioridade são as pessoas”.

“Sendo nova na TVI, fiquei feliz por saber que a prioridade são as pessoas. É um programa de pessoas para pessoas e fiquei muito feliz por ter esta prioridade neste momento”, afirmou.

“Fique triste porque já tinha tudo planeado mas não vale a pena planear porque um dia para o outro muda tudo”, acrescentou.

Sobre como a quarentena a, também, locutora da Mega Hits, explica como está a lidar com a distância dos pais.

“Não esperei pela decisão do Governo. Já estava de quarentena há duas semanas por isso já não vejo os meus pais há imenso tempo. Custa-me porque somos muito próximos”, sublinhou.