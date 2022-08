Mafalda Castro: “Houve alturas em que não conseguia olhar-me ao espelho”

Mafalda Castro confessou que já fez dietas desequilibradas. A apresentadora da TVI admitiu que existiram períodos em que tinha complexos com o corpo.

A comunicadora, de 27 anos, revelou, em entrevista à “Women’s Health”, que tentou manter regimes alimentares pouco saudáveis para conseguir ter um corpo que a deixasse feliz.

“Fiz algumas dietas estúpidas… houve alturas em que não conseguia olhar-me ao espelho, sempre tive alguns complexos com o meu corpo”, disse.

Atualmente, a também locutora da Rádio Comercial sente-se confiante com a sua forma física. “Neste momento, acho que não mudaria nada em mim. Não me importo com o bocadinho de celulite que tenho, vivo bem com isso”, garantiu.

Mafalda Castro adiantou que está a trabalhar mais a nível psicológico, nomeadamente, nos problemas de ansiedade que surgem com o trabalho. “Aquela ansiedade do trabalho, que é normal termos, mas pensar sempre no a seguir. ‘Ok, vou de férias e a seguir? O que vou fazer?’” referiu.

“Gostava de me focar mais no momento e de ser uma pessoa mais calma. É algo que estou a aprender e estou a melhorar muito neste aspeto”, concluiu.