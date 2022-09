Mafalda Castro: “O meu pior pesadelo”

Mafalda Castro partilhou, esta sexta-feira, 23 de setembro, em jeito de brincadeira, ter vivido o “pior pesadelo” durante um jantar com o namorado, Rui Simões.

A apresentadora, de 28 anos, foi jantar fora com o seu companheiro e, quando chegou a altura de escolher a bebida, o namorado da comunicadora ficou focado na carta de vinhos que tinha 23 páginas.

“O meu pior pesadelo, o maior sonho do Rui: uma carta de vinho de 23 páginas”, escreveu, no InstaStories, no Instagram.

Recorde-se que Mafalda Castro e Rui Simões estão juntos há mais de um ano e conheceram-se na equipa do “Big Brother 2020”, na TVI.

A comunicadora da TVI confessou, recentemente, que já fez dietas desequilibradas, admitindo que existiram períodos em que tinha complexos com o corpo. “Houve alturas em que não conseguia olhar-me ao espelho, sempre tive alguns complexos com o meu corpo”, desabafou.