Mafalda Castro revela o que a levaria a entrar no “Big Brother”

Mafalda Castro permitiu que os seus fãs lhe fizessem algumas questões através de um jogo de perguntas e respostas no Instagram, oportunidade que estes não desperdiçaram.

Foi através dessa interação que alguns internautas se mostraram curiosos sobre o que levaria a comunicadora, de 28 anos, a participar em uma edição do “reality show” “Big Brother”, na TVI.

De seguida a apresentadora revelou quais as condições para entrar no formato: “Eu só entrava no ‘Big Brother’ nestas condições: durava duas semanas e os concorrentes eram todos os apresentadores da TVI! Só assim”.

Recorde-se que Mafalda Castro é a responsável pela condução pelos programas “Última Hora” e “Diário”, deste formato.