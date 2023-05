Mafalda Castro seduz em biquíni nas redes sociais

Os seguidores da apresentadora da TVI Mafalda Castro ficaram neste fim de semana surpreendidos com a ousadia da comunicadora.

A apresentadora da TVI Mafalda Castro fez subir as temperaturas nas redes sociais ao aparecer de biquíni na Praia de Carcavelos, na linha de Cascais.

“ Quero usar este bikini num final de tarde na praia, num festival com umas calças largas, na vida no geral. Para ir dormir quem sabe. Só porque o adoro”, confessou a comunicadora do quarto canal.