Mafalda Castro sobre Cristina Ferreira: “Se eu nunca tive medo, foi graças a ti”

Após ter anunciado a gravidez, Mafalda Castro esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no programa “Dois às 10”.

Após um período afastada da televisão, Mafalda Castro anunciou a gravidez que, por ser de risco, obrigou-a a ficar parada durante os primeiros meses. A apresentadora esteve no matutino da TVI “Dois às 10”, onde revelou que irá conduzir os “Diários” do “Big Brother – Desafio Final”.

A comunicadora aproveitou o momento para agradecer o apoio de Cláudio Ramos e Cristina Ferreira que, ao saberem do descolamento de placenta, demonstraram sempre preocupação.

“Tenho aqui à minha frente duas das pessoas que se preocuparam comigo. Não só o Cláudio que esteve sempre comigo, foi espetacular, e eu adoro o Cláudio… Ter alguém como vocês é muito importante”, disse.

“Gostava que todas as mulheres tivessem a experiência que eu tive, que é não ter medo. E é graças a ti, Cristina, a mensagem que me mandaste e a forma como lidaste comigo, nunca senti pressão nenhuma, nunca senti medo, que sei que muita gente sente nesta altura”, continuou.

“Não tive medo de nada e tu mandaste-me uma mensagem tão querida quando soubeste e era tudo tão incerto no início. E tu disseste-me: ‘não te preocupes com nada, fica em casa, faz o que tiveres que fazer’“, acrescentou.

“Há tantas mulheres que não têm a sorte de ter uma chefe assim. As pessoas não têm noção do quanto importante isto é. Há mulheres que são despedidas porque estão grávidas, que veem a carreira delas ser posta em causa. Se eu nunca tive medo, foi graças a ti e graças à forma como me trataram”, rematou.