Mafalda Diamond leva com a porta no “Big Brother” (TVI)

Mafalda Diamond levou com uma porta em cima quando estava no quarto da casa do “Big Brother” (TVI). As imagens estão a circular na Internet.

A concorrente estava a entrar no quarto quando lhe caiu a porta em cima da cabeça. A participante começou aos gritos e acabou por ficar no chão.

Assim que a porta caiu e a jovem gritou, os restantes concorrentes da casa mais vigiada do país correram até ao quarto para socorrer a colega de jogo.

Segundo a Imprensa, Mafalda Diamond terá sido tratada no confessionário e não teve qualquer ferimento grave.