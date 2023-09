Mafalda Marafusta está em Cabo Verde: “Boas memórias e mergulhos”

A atriz Mafalda Marafusta rumou novamente até à Ilha do Sal, em Cabo Verde, local onde tem um bar em memória da mãe.

Há alguns meses, numa entrevista realizada pela N-TV a Mafalda Marafusta, a atriz revelou que no verão iria regressar a Cabo Verde, local onde explora um bar. “Hei de ir no verão a Cabo Verde, quem não tem saudades de ir à ilha do Sal tomar uns bons banhinhos? Não tenho esse lado profissional do bar que me chateie, não me importo”, referiu, na ocasião.

E é lá que se encontra. Mafalda está na Ilha do Sal, lugar de “boas memórias e melhores mergulhos”. A atriz afirmou ainda: “Desta vez decidi dividir o meu tempo no Sal e guardar um bom bocado para o lazer”.

Isto porque Mafalda gere um bar na ilha, chamado “Cape Fruit”, administrado à distância, mas, volta e meia, visita-o. O local é uma aposta para perpetuar a memória da mãe, Carolina, que faleceu em 2019, devido a um cancro.