Mafalda Marafusta perpetua memória da mãe em Cabo Verde

Atriz perdeu a mãe em outubro, mas vai continuar o negócio da família em África. À N-TV, a intérprete revela cenas tórridas da nova novela da TVI, “Quer o destino”.

Chama-se “Cape Fruit”, fica na Ilha do Sal, em Cabo Verde, e é um bar gerido por Mafalda Marafusta, de 28 anos. A atriz administra o espaço à distância, apostada em perpetuar a memória da mãe, Carolina, que perdeu em outubro passado, devido a um cancro.

“Sei que ela não ia querer de outra maneira”, começa por referir, emocionada, a intérprete da nova novela da TVI, “Quer o destino”, em declarações ao site, sobre o negócio que herdou da mãe. “Ponderei se deveria continuar. Se começar a dar prejuízo, se calhar vou ao fundo com ele”, brinca Mafalda Marafusta.

“O bar existe há muito tempo, há cerca de dez anos, ainda antes da minha mãe, que o comprou a uma italiana. Vou continuar a geri-lo. Ali é o lugar para pôr as vitaminas em dia”, aconselha a atriz, desvalorizando a distância.

“São três horas de avião. E está cada vez mais barato. É um pequeno paraíso que nós temos aqui ao pé. Quando puder, vou lá. É um bom projeto, porque é dos poucos sítios no Sal onde os próprios cabo-verdianos vão. Eles fecham na época baixa e nós não, temos clientela”.

Despercebida em África

Mafalda Marafusta passa despercebida: “Ainda não me reconheceram e estou a aprender a ser empresária. É uma responsabilidade que vejo com bom grado”.

Entretanto, a atriz está a gravar a nova novela da TVI “Quer o destino”, que vai estrear antes do fim do mês. Mafalda dá vida a Maria, mulher com “muita sexualidade, mas sem maldade”.

E como é gravar as cenas mais tórridas? !É divertido. Todos os atores com quem faço cenas de sexo são homens que têm cuidado. Digo-lhes: ‘Se fizer alguma coisa que incomode, diz-me’. Porque é algo muito íntimo. Há coisas que podem incomodar e isso vai estragar o teu trabalho enquanto ator. A minha intenção é que ambos brilhemos e façamos uma cena do caraças”.