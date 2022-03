Mafalda Matos é confrontada sobre os rituais realizados no “Big Brother Famosos”

Mafalda Matos marcou presença no vespertino “Em Família”, na TVI, este sábado, 26 de março, e foi confrontada sobre os rituais que realizou na casa do “Big Brother Famosos”.

A ex-concorrente do “reality show” foi entrevistada por Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes e acabou por ser questionada acerca de alguns rituais que realiza. O apresentador começou por perguntar: “Tenho que te fazer aqui uma pergunta direta, porque sei que quem está em casa quer que um de nós faça esta pergunta. As opiniões dividem-se (…) Pergunto-te a ti, se achas de facto que essas ‘terapias’ foram uma mais-valia ou se calhar, que em alguns casos, tivesses ido longe demais”.

De seguida Mafalda Matos esclareceu o que se passou dentro da “casa mais vigiada do país”. “Primeiro temos que falar sobre o que é terapia, o que é psicologia e o que é coaching, eu sou coach. Eu nunca abri espaço de terapias. Aquele ritual de lua nova, foi colocarmos um objeto ao centro e falarmos do nosso propósito no programa, coisas muito concretas e práticas”, começou por dizer.

Contudo o também modelo voltou a reforçar a questão:”Desculpa Mafalda, eu entendo isso tudo e sei o que é coaching, percebo e vi as imagens também. Mas a partir do momento em que estou numa casa, que posso estar num momento da minha vida mais frágil (…) é uma exposição que não era suposto acontecer, é uma exposição que está a ser provocada, certo?”.

“Não. Foi sugestão. Quem não quisesse falar, não falava. Todas as pessoas, nessa situação, saímos todos super mais conectados, super felizes, nem nos estávamos a lembrar que estávamos num reality-show, foi mesmo bonito”, atirou Mafalda Matos.

“Foi muito leve. Eu acho que cá fora a coisa foi pintada de uma forma muito… o objetivo era aguentar e pressionar e não foi nada disso. Quem viu os diretos, percebe. E depois alguns momentos que foram colados (…) colaram muitas dessas imagens com as minhas iniciativas e nada teve a ver”, concluiu.

Recorde-se que Susana Dias Ramos, psicóloga e comentadora do programa “Extra Big Brother”, na TVI, também comentou a postura da “coach” no “Big Brother Famosos”. “Peço, por favor, aos psicólogos da casa que lhe ponham um freio, porque o que ela está a fazer é grave e perigoso. Está a mexer nas porcarias e depois não sabe o que fazer com elas e não controla nada”, afirmou.