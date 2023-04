Mafalda Rodiles à espera do parto: “Renascer como mãe e mulher”

Mafalda Rodiles não esconde a ansiedade pelo momento do parto. A influenciadora espera um bebé do comunicador Gustavo Santos.

À espera do bebé em comum com Gustavo Santos, Mafalda Rodiles falou sobre a gravidez nas redes sociais.

“Cada gravidez é única e nunca sabemos como vai ser. É mágico ver o nosso corpo gerar vida, ver a barriga crescer, sentir os sinais do corpo, descobrir algumas fragilidades, começar a sentir a barriga mexer, falar com ela e, por fim, esperar calmamente o dia em que o nosso filho decida vir ao mundo”, começou por referir.

“Tive a Mel aos 31 anos, e apesar de ter sido uma gravidez tranquila, foi a mais complicada das 3, tive enjoos diários até aos 3 meses que me fizeram perder peso e passei os últimos 2 meses de gravidez na cama porque ela estava encaixada e eu tinha muitas contrações…”, lembrou.

“Foi claramente um excesso de zelo por parte da médica porque ela nasceu às 38 semanas e 6 dias, exatamente como o Martim, e na gravidez dele, assim como na atual, também tive contrações desde muito cedo, ele também estava encaixado e não foi preciso ficar na cama”, acrescentou.

“Vou ser mãe, agora aos 40 e, fora um comentário ou outro da médica que me sugeriu alguns exames extra por causa da idade, não senti em momento algum que a idade tivesse pesado, não me sinto mais cansada, nem com mais dores, não sinto o meu corpo pior e na verdade foi a minha gravidez mais plena e tranquila”, garantiu Mafalda Rodiles.

“Tenho a certeza que isso está relacionado com a minha maturidade enquanto mãe e com a harmonia que sinto na minha família hoje em dia”.

“Ninguém está preparada para um primeiro filho, ninguém sabe o que é um parto até passar por ele, ninguém sabe o que se sente quando se olha para um filho pela primeira vez, ninguém sabe que sombras vão aparecer, porque na verdade não tem como saber… Só vivendo”.

“Olho para a minha barriga mexer e sei que vou sentir saudades, ao mesmo tempo não vejo a hora de chegar o dia do parto e de ter a oportunidade de renascer de novo como mãe e mulher”, concluiu Mafalda Rodiles.

Recorde-se que Mafalda Rodiles já tem dois filhos, assim como Gustavo Santos.