Mafalda Rodiles apresenta filho mais novo aos irmãos: “Só o amor interessa”

Mafalda Rodiles e Gustavo Santos deram as boas-vindas ao pequeno António no sábado, agora foi a vez de apresentar o mais novo aos irmãos.

Foi no sábado, 20 de abril, que Mafalda Rodiles e Gustavo Santos foram pais de António. O pequeno nasceu em casa, à semelhança de Martim, fruto de um relacionamento anterior de Mafalda Rodiles.

Na quarta-feira, 19 de abril, a atriz publicou uma foto carinhosa de Martim com o rebento e escreveu um texto emotivo: “O momento em que estes meus filhos, nascidos em casa, se conheceram”.

A influenciadora começou por explicar quando é que se rendeu ao parto humanizado. “Desde 2014 que sou apaixonada pela humanização do parto. Antes de engravidar pela primeira vez, nem sabia o que era, mas durante a gravidez da Mel tive a oportunidade de assistir o documentário, ‘O Renascimento do Parto’, e foi aí que tive a certeza que queria ser absolutamente respeitada e acolhida nesse momento. Isso mudou a minha vida”.

A filha mais velha nasceu no Brasil, sem recurso à epidural: “Tive de trocar de médica às 32 semanas, mas consegui; e acabei mesmo por ter um parto humanizado num hospital privado do Rio de Janeiro, com uma equipa contratada por mim”.

“Foram 15 horas de trabalho de parto. Não levei epidural porque não quis e porque sei as que dores têm um propósito e são necessárias para a progressão do trabalho do parto, por isso é que existem, como tal, não quis ser adormecida em lado nenhum.

Quis viver tudo”, disse.

Em 2017, durante a gravidez do Martim, Mafalda formou-se como doula e passou a poder “acompanhar partos domiciliares ou no hospital”.

Foi, então, que tomou a decisão de ter o filho do meio em casa: “O Martim nasceu em casa, com uma equipa simplesmente maravilhosa, profissional e amorosa, absolutamente capacitada para intervir se algo corresse mal comigo ou com ele”.

Para rematar, a companheira de Gustavo Santos aproveitou para deixar um apelo: “A minha mensagem, talvez missão, é em nome da humanização do parto em Portugal, onde, como mulher, mãe e filha, desejo que todos nos possamos unir nas diferenças, em torno do que é melhor para nós mulheres e para os nossos filhos”.