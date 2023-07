Mafalda Rodiles conta que cresceu com a chegada do filho

Mafalda Rodiles utilizou as redes sociais para partilhar um desabafo: a influenciadora digital contou que cresceu com a chegada do filho mais novo.

Nas nuvens com o pequeno António. O casal Mafalda Rodiles e Gustavo Santos não esconde a felicidade com a chegada do mais recente bebé. A influenciadora digital e ex-atriz elegeu as redes sociais para desabafar com os milhares de seguidores sobre o filho mais novo.

“Crescemos sempre tanto com a chegada de um filho, há desafios, sentimentos novos e adaptações”, começou por referir no perfil de Instagram.

“Mas, acima de tudo, há um amor gigante que surge do dia para a noite como se conhecêssemos aquele bebé há décadas. Desconheço sensação melhor do que a de ter um filho nos braços e por isso os meus últimos meses têm sido de felicidade plena”, acrescentou.

“Obrigada @gustavosantos_escritor por seres um pai tão incrível e por aceitares que sou uma mãe que se guia pelo que sente e pelo coração e não por fórmulas mágicas”, rematou Mafalda Rodiles.