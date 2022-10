Mafalda Rodiles declara-se a Gustavo Santos e celebra conquista

Mafalda Rodiles não podia estar mais orgulhosa do seu companheiro, Gustavo Santos, algo que fez questão de partilhar com os seus seguidores nas redes sociais.

O apresentador lançou o 14.º livro, “Não Obedeças Mais”, e Mafalda Rodiles fez questão de se mostrar orgulhosa do seu companheiro no perfil de Instagram.

“O dia é dele, do homem que me fez acreditar novamente no amor, do homem que escolhi para seguirmos juntos e sermos felizes”, começou por escrever.

“Ontem foi o lançamento do seu 14.º livro e senti-me tão orgulhosa por estar ao seu lado, o livro é tão poderoso, é tão transformador e merece tanto chegar às pessoas certas. O lançamento foi mágico, estavam mais de 200 pessoas na Fnac do Colombo. É mesmo um privilégio estar ao teu lado. Amo-te!” rematou.

Gustavo Santos não conseguiu ficar indiferente às palavras da namorada e na caixa de comentários assegurou: “Tanto amor só pode dar uma grande história. Vamos contá-la todos os dias. Gratidão por tudo o que me ofereces sem nunca me tirares nada. Amo-te”.