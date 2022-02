Mafalda Rodiles e o filho testaram positivo à covid-19 e já recuperaram

Mafalda Rodiles e o filho mais novo, Martim, testaram positivo à covid-19, mas pertencem agora ao grupo dos recuperados.

A influenciadora digital revelou nas redes socais, esta sexta-feira, 22 de janeiro, que esteve duas semanas em isolamento com o filho mais novo por ter testado positivo à covid-19, mas estão recuperados e terminaram o período em casa.

“Esta sou eu no dia em que estava à espera no carro para fazer o teste à Covid. Deu positivo. E nesse segundo percebes que não acontece só aos outros. Nesse segundo passam mil coisas pela nossa cabeça, medo, angústia, insegurança, ansiedade, será que contagiei alguém, e agora?”, recordou numa publicação no Instagram.

No entanto, sublinhou que apenas pensava como ia cuidar dos filhos, sendo que achava que “não havia outra opção”, além de “confinar com eles e cuidar deles doente”.

“Decidi só contar aos mais próximos, não vos vou dizer que foi fácil porque não foi, mas passou”, acrescentou, referindo que o filho mais novo, Martim, também “testou positivo” ao novo coronavírus, mas a filha mais velha, Mel, “testou duas vezes negativo”.

“Já tivemos alta há uns dias e agora continuaremos aqui, em casa, juntos. É muito difícil estarmos confinados mas acreditem, é bem melhor do que estar doente. […] Não acontece só aos outros”, completou.