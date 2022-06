Mafalda Rodiles: “É tão bom ter-te ao meu lado, Gustavo”

A viver uma nova relação amorosa, Mafalda Rodiles mostrou-se rendida, esta quarta-feira, 8 de junho, ao companheiro, Gustavo Santos.

A atriz apresentou um livro de Sophia Deram e contou com a companhia do namorado. No perfil da rede social Instagram, a intérprete demonstrou estar muito feliz com o seu novo amor.

“É tão bom ter-te ao meu lado, Gustavo”, afirmou.

Os dois revelaram estar num relacionamento no dia 10 de maio. Recentemente, no dia em que Gustavo Santos completou mais um ano, Mafalda Rodiles fez questão de dar os parabéns ao companheiro.

Lembre-se que o ator é pai de Salvador e Xavier e a atriz também tem dois filhos, Mel e Martim.