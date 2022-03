Mafalda Rodiles, ex-namorada de Rogério Samora: “Guardo para mim tudo aquilo que sei que é”

Mafalda Rodiles, ex-namorada de Rogério Samora, juntou-se aos vários rostos conhecidos que prestam homenagem ao intérprete.

A atriz, de 38 anos, partilhou uma fotografia ao lado de Rogério Samora, que perdeu a vida aos 63 anos, e escreveu algumas palavras de afeto.

“Rogério, és das pessoas mais especiais que passaram na minha vida”, começou por afirmar.

“Não deixavas ninguém indiferente, não eras consensual mas eras inigualável e assim será para sempre. Dos atores mais talentosos, dedicados e intensos com quem já trabalhei, vais fazer tanta falta”, acrescentou.

“Guardo para mim tudo aquilo que sei que és, até porque nunca gostaste de mostrar ao mundo quem verdadeiramente eras. ‘Bate as tuas asas e voa miúda’. Assim continuará a ser”, rematou.

Recorde-se que o intérprete morreu esta quarta-feira, 15 de dezembro, no hospital Amadora-Sintra onde tinha voltado a dar entrada para observações. O ator esteve 148 dias em coma depois de sofrer duas paragens cardiorrespiratórias, no verão, durante as gravações da novela “Amora Amor”, na SIC.

O velório realiza-se esta sexta-feira, 17 de dezembro, na Basílica da Estrela, em Lisboa.