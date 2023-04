Mafalda Rodiles partilha fotografia da gravidez: “Vai deixar muitas saudades”

Mafalda Rodiles, que aguarda o nascimento do primeiro filho em comum com Gustavo Santos, fez uma partilha ternurenta nas redes sociais.

A influenciadora digital aproveitou o domingo de Páscoa para deliciar os fãs com mais um momento ternurento da gravidez: “Este foi o melhor presente de Natal, de aniversário e de Páscoa que podia pedir”.

Mafalda Rodiles e Gustavo Santos anunciaram em janeiro que aguardam o nascimento do primeiro filho em comum. Na publicação feita no fim-de-semana, a atriz não poupou elogios ao companheiro: “Passar por mais uma gravidez tão boa, ao lado do homem que mais amo e amei na vida, com os nossos filhos sempre por perto e mais uma vez perceber que o mais importante, e de onde vem a nossa força e amor verdadeiro, é a família”.

Mafalda deixou, ainda, explícito: “Esta é, quase de certeza, a minha última gravidez, vai deixar muitas saudades, mas o que vem a seguir é ainda melhor”.

Recorde-se que Mafalda Rodiles, 40 anos, e Gustavo Santos, 45 anos, assumiram o namoro em meados de 2022. A influenciadora é mãe de Mel, de seis anos, e de Martim, de três, fruto do antigo casamento com Edgar Miranda. Também o escritor tem dois filhos da relação terminada com Sofia Miranda, Salvador, de cinco anos, e Xavier, de dois.