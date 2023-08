Mafalda Rodiles partilha retrato em família para assinalar o primeiro dia de praia do filho

Mafalda Rodiles recorreu às redes sociais para assinalar o primeiro dia de praia do filho António. O pequeno é fruto da relação com Gustavo Santos.

Mafalda Rodiles recorreu às redes sociais para assinalar o primeiro dia de praia do filho mais novo. A atriz partilhou um retrato de família no qual surge a segurar o pequeno António ao colo, ao lado do companheiro, o escritor Gustavo Santos.

“A primeira vez que levámos o António à praia. A primeira vez que sentiu, nos pés, a força do mar, ouviu o barulho das ondas e provou uns grãos de areia. Voltamos sempre aos lugares que nos fazem felizes”, escreveu na legenda.

Na caixa de comentários, os fãs elogiaram. “Estou mesmo a gostar de vos ver juntos. Muitas felicidades e muitos beijinhos para vocês e para os vossos meninos lindos”, “Mafalda e Gustavo que foto linda cheia de amor e luz” e “Linda foto” são alguns dos exemplos.

Mafalda Rodiles e Gustavo Santos estão prestes a terminar as remodelações da casa de família e a influenciadora digital escreveu um desabafo acerca da maternidade. “Sei que sou uma mãe muito mais feliz hoje e sei que ele é o bebé mais querido e calminho que já conheci, até dá vontade de ter outro”, referiu, numa fotografia na qual mostrava-se rendida ao filho António.