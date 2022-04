Mafalda Rodiles sobre a relação do ex-marido com os filhos: “Liga todos os dias e falam por vídeo”

Divorciada há quase dois anos, a atriz revelou que o ex-marido e os dois filhos em comum são próximos e falam todos os dias por vídeo apesar da distância.

Em Portugal há um ano e com o ex-marido no Brasil, Mafalda Rodiles afirmou, esta sexta-feira, em entrevista no “Você na TV!” (TVI), que com o divórcio o regresso era a decisão que fazia mais sentido apesar de isso implicar que Mel, de seis anos, e Martim, de dois, quase não estivessem com o pai. No entanto, a família continua próxima.

“Liga todos os dias e falam por vídeo. Vamos lá quando pudermos e sempre que puder ele vem cá. Agora fomos apanhados com isto da pandemia“, referiu.

“Só fiquei lá porque construí esta família. Nunca conseguimos reproduzir num outro lugar por muito bem que sejamos recebidos. Apesar de me ter sentido bem recebida, nunca fui de lá. Falavam de mim sempre como a portuguesa”, acrescentou.

Recorde-se que Mafalda Rodiles está de regresso à TVI para integrar o elenco de “Amar Demais”, seis anos depois da saída da estação privada, onde participou em “Morangos com Açúcar”.