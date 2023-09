Mafalda Rodiles sobre a vida no campo: “Moro numa casa de sonho”

A troca da cidade pelo campo não trouxe arrependimentos a Mafalda Rodiles, que se mostra muito feliz do local onde vive.

Recentemente mãe (novamente), Mafalda Rodiles mostra-se dedicada a cuidar do pequeno António, assim como da renovação de uma casa de campo. A atriz deixou a cidade para morar mais perto da natureza, e não mostra arrependimentos.

“Sempre vivi na cidade, cresci num prédio de três andares sem elevador, fui filha única até aos nove anos e brincava, a maioria das vezes, sozinha no meu quarto com muitas bonecas e peluches”, começou por escrever numa publicação das redes sociais.

“Da casa dos meus pais mudei-me para um apartamento no Parque das Nações, dali fui para o Rio de Janeiro onde vivi em três apartamentos diferentes e voltei novamente para o meu apartamento quando regressei a Portugal”, recordou.

“Hoje moramos numa casa de sonho, no campo, onde a vista é inigualável e não vemos nenhuma casa no raio de vários quilómetros. Eu, a menina da cidade, vivo hoje numa casa com pomar, jardim e dois cães que correm soltos o dia todo”, constatou.

“Nunca gostei tanto de uma casa como desta, nunca tive tanta vontade de estar em casa, e para quem tem um bebé de cinco meses e trabalha em casa isso é mesmo importante. Não vim para longe, vim para o sítio certo. Longe da confusão, do trânsito e a dez minutos de uma cidade que tem tudo o que preciso como farmácia, ginásio, escola e supermercado. Vim para um lugar mágico onde podemos criar os nossos filhos de porta aberta e de mãos dadas com a Natureza”, concluiu Mafalda Rodiles.