Mafalda Rodiles oferece aula sobre “stress e ansiedade”

Mafalda Rodiles está a disponibilizar uma aula gratuita online sobre como diminuir o stress e a ansiedade em tempo de quarentena fechados em casa.

A seguir as indicações para prevenção do coronavírus, a atriz, que integrou o elenco da série “Morangos com Açúcar”, está a aproveitar o isolamento social para ajudar os fãs a lidar com os distúrbios de nervosismo com apenas alguns alimentos.

“Durante a quarentena decidi disponibilizar gratuitamente uma aula sobre stress e ansiedade do meu curso ‘Seja Feliz com Nutri’”, anunciou a blogger na conta da rede social Instagram.

“Nessa aula falo, juntamente com a Isa Vanelli, sobre como a ansiedade te pode fazer engordar e de alimentos que ajudam a diminuir a ansiedade”, acrescentou.

De recordar que Mafalda Rodiles regressou recentemente a Portugal, depois de oito anos no Brasil, na sequência da separação com o realizador brasileiro Edgar Miranda, com quem tem dois filhos, Martim e Mel.

