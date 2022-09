Mafalda Sampaio desabafa: “Tive dias em que acordei e só me apetecia chorar”

Mafalda Sampaio recorreu às redes sociais para fazer um sentido desabafo sobre o mês de agosto, um mês complicado para a “digital influencer”.

“Agosto foi o mês mais intenso deste ano. Estivemos de férias, a trabalhar, a mudar de casa e a full-time com os nossos pequenos. Tive dias desesperantes, quando o Francisco começou a ter febre e desconforto por ter dentes a nascer… parece que guardou o mês de Agosto para ter quatro dentes a nascer ao mesmo tempo”, começou por dizer.

“Tive mesmo alguns dias em que acordei e só me apetecia chorar (e chorei) por estar tão cansada. Mas ainda assim, quero deixar registado que foi espetacular passar tanto tempo com os meus filhos. Vê-los brincar juntos e a ligação que criam é mesmo maravilhoso. Vibram um com o outro e isso é mesmo muito querido”, acrescentou.

“Esta gestão de dois filhos em fases tão diferentes tem sido uma aprendizagem. No próximo ano, acredito que seja mais fácil… mais difícil que isto acho impossível.

No meio de tudo isto, só posso estar grata por tê-los na minha vida e ao mesmo tempo por começarem a escola já na próxima semana. Mais alguém sente este mix? Partilhem comigo, preciso de saber que não estou sozinha”, rematou.