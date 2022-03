Mafalda Sampaio já sabe o sexo do bebé: “Não acredito”

Mafalda Sampaio já sabe o sexo do segundo bebé, em comum como namorado, Guilherme Machado. A influenciadora digital prepara-se para ser mãe de um menino.

A também empresária, mais conhecida como “Maria Vaidosa”, publicou um vídeo, no perfil de Instagram, em que contou estar grávida do primeiro menino do casal, mostrando estar surpreendida.

“Não acredito, é um menino…Eu queria uma menina. Não acredito”, afirmou Mafalda Sampaio, que está com 12 semanas de gestação.

Lembre-se que este não é o primeiro fruto do casal. Mafalda Sampaio e Guilherme Machado já são pais de Madalena, de três anos.