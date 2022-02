Mafalda Sampaio mostra barriga pós-parto nas redes sociais

Mafalda Sampaio não esconde as mudanças que o seu corpo sofreu durante a gravidez. A “digital influencer” mostrou como ficou a barriga depois de “dar à luz”.

Foi através de um vídeo publicado num InstaStorie, ferramenta do Instagram, que Mafalda Sampaio mostrou aos seus seguidores as mudanças do seu corpo.

“Muitas pessoas perguntam-me sobre a barriga. Vou-vos mostrar. Tem ainda um pouquinho, mas tranquilo”, referiu.

Recorde-se que a criadora de conteúdos foi mãe de Francisco no dia 1 de novembro. A “influencer” é ainda mãe de Madalena, também fruto da relação que mantém com Guilherme Machado.