Mafalda Sampaio mostra-se de biquíni: “A barriga existe”

Mafalda Sampaio mostrou-se de biquíni nas redes sociais e confessou que tem barriga, come tudo o que não deve e falta ao ginásio.

A influenciadora digital partilhou, no perfil da rede social Instagram, uma fotografia do biquíni que iria levar para a praia, confessando ser a peça deste género “mais macro” que tinha no armário.

“É o biquíni mais macro que tenho”, escreveu a blogger, no InstaStories, numa fotografia que captou em frente ao espelho.

Mais tarde, quando já estava na praia, a “influencer” fez questão de mostrar a sua barriga. “O mesmo corpo, o mesmo biquíni. Não faço ginásio, como tudo o que não devo. A barriga existe. Mas não quero saber por agora. Em setembro penso nisso”, desabafou.

Mafalda Sampaio e Guilherme Machado são pais do bebé Francisco e da filha mais velha, Madalena, de quatro anos.