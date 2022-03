Mafalda Sampaio: “Tenho uma ‘lista negra’ com quem não vou voltar a trabalhar”

Mafalda Sampaio revelou, esta quinta-feira, 3 de março, que tem uma “lista negra” de clientes, com quem nunca mais vai voltar a trabalhar.

A influenciadora digital recorreu ao perfil da rede social Instagram para partilhar com os seguidores que tem um registo das marcas com as quais nunca mais quer voltar a trabalhar.

“Sabiam que tenho uma ‘lista negra’ com quem não vou voltar a trabalhar? Vocês freelancers também têm?” questionou a “influencer” na legenda.

No final de janeiro, a também empresária recebeu o Prémio Cinco Estrelas na categoria dos Influenciadores Digitais. “Ganhei o Prémio Cinco Estrelas e não poderia estar mais grata a todas as pessoas que me têm vindo a acompanhar”, agradeceu, na altura.

A criadora de conteúdos é mãe do filho mais novo, Francisco, que nasceu em novembro do ano passado, e da filha mais velha, Madalena. Os dois são fruto do relacionamento que a “influencer” mantém com Guilherme Machado.