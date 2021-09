Mafalda Sampaio celebra 12 anos ao lado do namorado

Mafalda Sampaio fez questão de assinalar publicamente os 12 anos de namoro ao lado de Guilherme, com uma mensagem em jeito de reflexão.

A influenciadora digital recorreu ao perfil de Instagram para dividir com os seguidores a data especial. A “influencer” publicou diversas fotografias antigas e um balanço dos 12 anos de namoro.

“Lá vão 12 anos. Conhecemo-nos no 11° ano, começámos a namorar com 18/19 e cá estamos nós com uma filha e dois cães e com 30 anos!” começou por escrever Mafalda Sampaio.

“Temos partilhado muito e acima de tudo, crescemos juntos. É incrível ter uma pessoa ao nosso lado de quem realmente gostamos e que conhecemos de cor sem cair no ‘mais do mesmo’. Não sou o género de pessoa que faz declarações de amor nas redes sociais, não condeno, mas esta é a minha. Que venham mais 12!” acrescentou.

O casal tem em comum uma filha, Madalena, de dois anos.