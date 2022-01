Mafalda Teixeira mostra-se orgulhosa do filho que se estreou na novela da TVI

Mafalda Teixeira mostrou-se orgulhosa, esta quinta-feira, 15 de julho, pela estreia do filho, Gabriel, na novela “Festa é Festa”, da TVI.

A atriz revelou, no perfil de Instagram, estar rendida à estreia de Gabriel no pequeno ecrã na trama, do qual fazem parte atores como Pedro Teixeira, Ana Guiomar, Pedro Alves, Inês Herédia, entre outros.

“A estreia do Gabriel em novela! Aos quatro anos esteve connosco em cima do palco na peça ‘A Bela e o Monstro’ e agora com sete anos fez a sua primeira cena em televisão, o que acham?” questionou.

Lembre-se que Gabriel é fruto do relacionamento amoroso entre Mafalda Teixeira e Kapinha. O casal tem tido sucesso nas redes sociais, nomeadamente com os vídeos de humor no Tik Tok.