Maiara, cantora brasileira, está separada: “Respeitem o nosso término”

Conhecida por formar dupla com a irmã Maraisa, Maiara anunciou o fim do relacionamento com Matheus Gabriel através da rede social X, antigo Twitter, esta quarta-feira, 18 de outubro.

“Hoje não está a ser um dia fácil para mim… Quando se fala em encerrar ciclos acho que não deve ser fácil para ninguém… Eu e o Matheus não somos mais um casal… Mas seguiremos com a nossa amizade e respeito acima de tudo… Tenho muita gratidão”, escreveu.

“Por favor respeitem o nosso término… O nosso tempo… Quero dizer que, independente de qualquer coisa, ele é uma pessoa maravilhosa que está a batalhar pela carreira dele e merece o máximo de respeito do mundo… Espero que entendam”, acrescentou a intérprete do tema “50 Reais”.

Posteriormente, Maiara referiu que não houve traições. “Outra coisa, não criem conspirações, enredos… Não houve traição… Não houve brigas… Não houve nada demais!”, referiu.