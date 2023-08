Mais um dia, mais uma separação. Éder Militão está solteiro

A notícia do fim do relacionamento de Éder Militão e Cássia Lourenço está a correr a internet, após terem apagado as fotografias em conjunto.

Mais uma relação que não resistiu: Éder Militão e Cássia Lourenço decidiram seguir caminhos opostos.

Segundo a imprensa brasileira, que cita a página de notícias cor-de-rosa “Segue a Cami”, o casal, que assumiu a relação, após muita especulação, em junho deste ano, não resistiu à onda de separações.

A estudante de moda e o antigo jogador do FC Porto apagaram as fotografias que tinham em conjunto nas redes sociais. A relação não estava bem desde o início de julho, altura em que Éder Militão e a ex-companheira celebraram o primeiro aniversário da filha Cecília.

Durante a festa, Éder e a ex-namorada, Karoline Lima, protagonizaram vários momentos divertidos, enquanto pais da aniversariante, e, segundo os rumores, Cássia Lourenço não aceitou bem a situação. Nas fotografias da celebração, Éder deixou Cássia de fora.