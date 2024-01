Mais um drama na vida da cantora: Céline Dion perde sobrinha em acidente de viação

Os últimos meses não têm sido fáceis para Céline Dion. A cantora, que está a sofrer com uma condição rara de saúde, perdeu a sobrinha num acidente de viação.

Céline Dion tem vivido uns últimos meses difíceis. O ano passado foi de vários altos e baixos para a cantora, que sofre com uma doença neurológica rara, a Síndrome de Pessoa Rígida. Contudo, o ano não terminou bem para a artista também a nível familiar. Segundo o “Le Journal Montréal”, Céline Dion está de luto. Uma sobrinha da cantora faleceu, num acidente de viação, na passada sexta-feira, no dia 29 de dezembro, aos 51 anos.

O carro em que seguia Brigitte, filha da irmã mais velha da cantora, despistou-se, entrando em contramão.

De relembrar que, na última atualização do estado de saúde da cantora, a irmã Claudette contou: “Algumas pessoas perderam a esperança porque é uma doença sobre a qual pouco se sabe. Ela está a esforçar-se muito, mas não tem controlo dos músculos. O que me parte o coração é que ela sempre foi muito disciplinada. Sempre trabalhou no duro”.