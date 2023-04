Mais uma famosa que ruma a Sul: Cristina Ferreira passa férias no Algarve

Cristina Ferreira seguiu o exemplo de Fernanda Serrano e também já chegou ao Algarve para uns dias de descanso nesta Páscoa.

Depois da atriz da TVI Fernanda Serrano se ter mostrado nesta sexta-feira Santa na Praia dos Salgados, em Albufeira, no Algarve, foi a vez de Cristina Ferreira seguir o exemplo da intérprete e a apresentadora viajou, também, para o Sul do país, onde já se mostrou numas mini-férias de Páscoa, assim como pormenores do hotel onde ficou instalada.

“O nosso país é incrível. Está calor no Algarve”, escreveu a diretora de Ficção e Entretenimento do quarto canal nas redes sociais.

Cristina Ferreira escolheu uma unidade hoteleira em Moncarapacho. “Este hotel é espetacular, as pessoas são muito simpáticas e está tudo bem. Boa Páscoa a todos”, rematou Cristina Ferreira, que viajou com a companhia habitual, os amigos Catarina e Rúben.