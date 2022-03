Mais uma “farpa” a Cristina: Filha de Alexandra Lencastre não perdoa “cunha” a Maria Cerqueira Gomes

Continuam os ataques a Cristina Ferreira por ter escolhido a filha mais velha de Maria Cerqueira Gome para uma novela da TVI: agora é a filha de Alexandra Lencastre que lança mais farpas.

Sem sossego nas últimas 24 horas: enquanto teve de meter “os pés na lama” e viu “tendas a voar” por causa do mau tempo na festa do 28.º aniversário da TVI, Cristina Ferreira enfrentava, ao mesmo tempo, duras críticas de diversos setores da Cultura devido ao facto de, como avançou a revista “TV Guia” na passada sexta-feira, ter entregue à filha de Maria Cerqueira Gomes o papel principal na nova novela da TVI.

Depois de o realizador Vicente Alves do Ó ter-se manifestado crítico num texto publicado no Facebook, agora é a filha de Alexandra Lencastre a tomar uma posição mais acesa pelo recrutamento de Francisca Cerqueira Gomes, de 18 anos, manequim, quando há muitos atores fora do meio ou mesmo desempregados.

“Para onde vão os formados? Para as caixas de supermercado”, considerou Margarida Bakker no perfil de Instagram.

“O meu nome é Margarida Bakker e sou atriz. Também sou filha da Alexandra Lencastre. Há quem diga que isso me define, o que acho que é um bocadinho redutor. No entanto, não estou aqui para falar sobre isso”, acrescentou a intérprete, que integrou os primeiros episódios da novela da SIC “Amor, Amor”.

“Estou aqui para falar da preferência que se dá à beleza e ao número de seguidores, ao invés da formação e talento. É um problema que já vem de trás…”, continuou Margarida Bakker.

“Um problema que nos remete para os ‘Morangos com Açúcar’, que contratava jovens. Produção massa autêntica, muitos não tinham formação e acabaram por ter a ‘escola Morangos‘”, rematou a filha de Alexandra Lencastre.