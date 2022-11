Mais uma inimiga: Mila Ferreira não perdoa Joana Marques por gozar com a campa da mãe

Depois de Luciana Abreu, Luana Piovani ou Rúben Rua, Mila Ferreira é a mais recente figura pública a mostrar-se revoltada com o humor de Joana Marques.

Desta vez, a revolta não se fica pela comediante, mas atinge as companheiras Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves. Tudo porque não evitaram sorrir quando Joana Marques brincou no programa “Extremamente Desagradável” com as declarações da cantora Adelaide Ferreira – irmã de Mila – sobre a sepultura da mãe.

“Muito mau gosto estas três senhoras rirem e fazerem chacota com o facto de a minha irmã referir-se, de uma forma ternurenta, à campa da minha adorada mãe como campinha”, escreveu, no perfil de Facebook.

A artista foi mais longe e afirmou que “há coisas” com as quais não se brincam.

“Um dia, quando falecerem as vossas adoradas mães, vão perceber que há coisas com as quais nunca se pode brincar! Muito mau gosto! Feriu os meus sentimentos! Não sei como a rádio aceita este tipo de desumanidade!” referiu.