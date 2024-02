“Mais uma rapariga”: Rita Patrocínio anuncia o sexo do bebé

Rita Patrocínio prepara-se para, no próximo mês de maio, dar as boas-vindas ao segundo filho. Nas redes sociais, revelou que é uma menina.

Foi com o vídeo de um bolo que Rita Patrocínio anunciou o sexo do bebé: nasce no próximo mês de maio e é outra menina.

“É de família. Mais uma rapariga para o clã Patrocínio”, escreveu a irmã de Carolina Patrocínio na legenda da revelação.

Na caixa de comentários, as reações multiplicaram-se. “Não estava nada à espera”, brincou o pai, “Ahahahah adoro”, comentou Sofia Arruda.

Recorde-se que Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira já são pais de Camila, de dois anos. A família viajou, recentemente, para Miami, nos Estados Unidos, e partilharam registos no Instagram.