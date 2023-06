Malato chama Joana Marques de “lixo”, após comentário feito pela locutora

José Carlos Malato não gostou de um comentário tecido pela locutora durante o programa “As Três da Manhã” e recorreu ao Instagram para pedir explicações.

Tânia Ribas de Oliveira, grande amiga de José Carlos Malato, foi convidada do programa “As Três da Manhã”. Durante a rubrica “Desculpa, mas vais ter de perguntar”, Joana Marques questionou: “De que é que tens mais saudades, de quando o João Baião estava na RTP ou de quando o Malato não estava para lá de Marraquexe?”.

Quem não gostou da afirmação foi José Carlos Malato, que recorreu às redes sociais para pedir explicações.

“A Tânia Ribas de Oliveira foi ‘As Três da Manhã’. As star padrecas do patriarcado e as beatas amestradas disseram que eu estava para lá de Marraquexe numa das perguntas”, escreveu nas histórias do Instagram.

“Talvez a Inês Lopes Gonçalves e a Ana Galvão queiram explicar o que querem dizer com isso. O resto é lixo. Fico à espera sentado aqui num banquinho. Digam lá, vá”, concluiu, referindo-se a Joana Marques como “lixo”.

Recorde-se que, durante a emissão, Tânia Ribas de Oliveira fez algumas revelações sobre o dia-a-dia: “Não adoro todas as pessoas e, quando não adoro, toda a gente [que trabalha com Tânia] percebe isso. Não gosto de todas as pessoas e espero que todas as pessoas não gostem de mim”.