Maluma submetido a uma cirurgia ao joelho

Maluma, de 28 anos, partilhou com os seus fãs que foi submetido a uma cirurgia ao joelho. Nas redes sociais o cantor pediu ainda “orações e boa energia”.

No seu perfil de Instagram o cantor colombiano partilhou uma fotografia em que surge numa cama de hospital, em Medellín, Colômbia, para dar a notícia aos seus seguidores.

“Ao mau tempo boa cara. Vou ser submetido a uma pequena intervenção no joelho, mas com as vossas orações e boa energia tenho a certeza que tudo correrá bem. Amo-vos e desejem-me sorte”, escreveu.

Na secção de comentários foram vários os internautas que deixaram mensagens de apoio ao intérprete de “Felices los 4”.