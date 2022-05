Maniche casa-se de cor de rosa: “Eras linda, mas extremamente antipática”

Maniche, antigo jogador do FC Porto, casou-se esta tarde no Algarve com Joana Carvalho. O também comentador de futebol lembrou como o casal se conheceu.

Foi no Algarve, debaixo de um sol abrasador, que Maniche e Joana Carvalho deram na tarde deste domingo o “nó”. Conhecido por ser excêntrico, o antigo médio do FC Porto e comentador de futebol usou um “smoking” cor de rosa.

Nas redes sociais, o ex-“internacional” português deixou uma mensagem de amor à companheira e lembrou como os dois se conheceram, admitindo que não foi fácil conquistar Joana Carvalho.

“A primeira vez que te vi e ouvi a tua voz rouca aconteceu algo que despertou a minha curiosidade e me cativou. Eras linda, porém extremamente antipática, vestida num preto integral, pronta para um funeral em qualquer parte do mundo”, começou por escrever Maniche no perfil de Instagram.

“Assumi uma postura de observador e sinceramente fiquei fascinado. A tua capacidade de argumentar, ou melhor, de descascar os outros era notável. Apercebi-me que tinha acabado de conhecer uma mulher única, destemida, autêntica e, sem dúvida, alguém que me pudesse desafiar e elevar”.

Seguiu-se o período de sedução. “Fui-me divertindo ao ver-te deitar abaixo cada elemento da mesa e quando vi uma oportunidade de me aproximar, sussurrei-te ao ouvido a resposta da adivinha que havias lançado para os comensais. Disseste que o ar é de todos, mas que não precisava de respirar tão perto. Mas eu insisti”.

“Seguiram-se três meses em que me fizeste correr atrás do prejuízo e durante os quais te fui arrancando sorrisos com as minhas palhaçadas. Felizmente fui bem-sucedido e hoje, após estes anos todos, posso afirmar que o meu instinto e a minha fé nesta relação estavam certos desde o primeiro dia”, acrescentou Maniche.

“Admiro a tua sede de aprender, essa inteligência cortante. Adoro o facto de seres um “bicho livre” mesmo quando esticas ao limite o conceito de liberdade. És uma menina cheia de vida. (…) És linda. És a minha vida”, rematou o antigo futebolista.