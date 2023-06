Mansão de Rod Stewart está à venda, mas não é para todos os bolsos

A propriedade de Rod Stewart fica situada em North Beverly Park, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e está à venda por 70 milhões de dólares.

Rod Stewart, à semelhança de outros artistas ingleses, decidiu colocar à venda a sua mansão.

Situada em North Beverly Park, Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, a propriedade está à venda pelo valor de 70 milhões de dólares (65 milhões de euros).

Embora conte com nove quartos, ginásio, piscina e biblioteca, a verdade é que o preço não é para o bolso de todas as pessoas.

O terreno da propriedade foi adquirido na década de 90 pelo artista no valor de 12 milhões de dólares (11 milhões de euros), já a casa foi projetada ao pormenor pelo arquiteto Richard Landry, avançou o jornal “Daily Mail”.

Recorde-se que Rod Stewart, intérprete de êxitos como “Can´t Stop Me Now” e “Do Ya Think I’m Sexy”, regressa a Portugal no dia 16 de julho para um concerto no Altice Arena, em Lisboa.

Sir Rod Stewart, como foi nomeado pela coroa britânica, tem um historial extenso de apresentações em Portugal, sempre com salas cheias.