Manuel Luís Goucha adora não ter de abraçar pessoas

Manuel Luís Goucha confessou que está a adorar não ter de abraçar pessoas devido à Covid-19, que foi decretada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O apresentador do programa “Você na TV!” (TVI) confessou, durante a sua conversa com a equipa da Cidade FM, que uma das coisas que está a gostar desta quarentena é de não ter de abraçar as pessoas.

“Estou a adorar este tempo em que não tenho que abraçar ninguém, nem beijar. Temos é de brindar o outro com um sorriso, um olá, e isso acho que já basta”, explicou o comunicador.

O profissional da estação de Queluz de Baixo revelou que tem saudades de “ir almoçar fora”. “Mas há aqui um lado bom, não gasto dinheiro algum. Não gasto em fatos, não vou ao alfaiate. Agora já corto o cabelo a mim próprio”, adiantou.

