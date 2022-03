Manuel Luís Goucha afasta-se de chineses durante viagem

A desfrutar de alguns dias de descanso em Salzburgo, na Áustria, Manuel Luís Goucha revelou que, devido ao coronavírus, tem-se mantido afastado dos chineses.

O apresentador da TVI embarcou numa viagem com o companheiro, Rui Oliveira, esta quinta-feira, e destacou a quantidade de turistas chineses que o casal encontrou na quarta vez que visita a cidade.

“Ficamos sempre encantados com esta cidade, o Rui faz furor com o seu perfume, eu com o meu sobretudo laranja, agora… Há lá chineses”, afirmou Manuel Luís Goucha num vídeo publicado na conta oficial de Instagram.

“Nada contra os chineses. Agora, que os há por todo o lado, há, e nós confessamos, afastamo-nos. Já é paranoia”, explicou, entre risos, referindo-se ao vírus da pneumonia que já matou 213 pessoas na China.

