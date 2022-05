Manuel Luís Goucha anda pela primeira vez no autocarro da equipa da TVI

Manuel Luís Goucha andou pela primeira vez no autocarro da TVI que leva os trabalhadores desde Queluz de Baixo até aos estúdios em Bucelas.

O apresentador do programa “Goucha”, da TVI, mostrou-se contente por apanhar pela primeira vez o autocarro. No perfil de Instagram, o comunicador publicou um vídeo da viagem.

“Todos os dias, a minha equipa, ou parte, vai para Bucelas aqui no autocarro. Hoje, pela primeira vez, vou com a equipa no autocarro, portanto vamos embora”, disse o profissional da estação privada.

Ao longo das imagens partilhadas, Manuel Luís Goucha filmou-se dentro do veículo e os companheiros de viagem. O apresentador escolheu um fato amarelo a condizer com o autocarro.

Recentemente, o apresentador emocionou-se, em direto, com a história de uma mãe que apoiou o filho quando este assumiu a orientação sexual e aproveitou para deixar uma mensagem à sua progenitora.