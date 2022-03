Manuel Luís Goucha justifica-se e pede desculpa a António Sala

Manuel Luís Goucha justificou-se, esta quarta-feira, perante António Sala. O apresentador cometeu um erro no “Você na TV!” (TVI) e pediu desculpa ao locutor.

O comunicador, de 65 anos, errou a data em que Amália deu o primeiro concerto em Portugal, durante a transmissão desta terça-feira do programa das manhãs da estação de Queluz de Baixo.

De forma a retificar o erro, Manuel Luís Goucha utilizou o perfil de Instagram para deixar uma mensagem de desculpa a António Sala, de 71.

“Ontem no Você na Tv erradamente foi dito que o primeiro espetáculo a solo dado por Amália, no seu país, terá sido em 1987 no Coliseu dos Recreios. Foi em 1985 e por iniciativa de António Sala, como aliás a própria fez questão de sublinhar. Desculpa, António”, pode ler-se na legenda.